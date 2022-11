Briti rahandusminister kaitses majandusraskuste kiuste Brexiti lepet

Brexiti referendumil EL-i jäämise poolt hääletanud Hunti on peetud allikaks nädalavahetusel avaldatud uudisele, et valitsus kaalub «Šveitsi-laadset» lepet Brüsseliga.

Kolmapäeval ütles ta aga, et ei ole «kõrge valitsustegelane», keda mainiti artiklis, mis on toonud taas päevakorda konservatiivide erimeelsused Brexiti-järgse kursi osas.

Valitsus toetab EL-iga sõlmitud kaubandus- ja koostöölepet (TCA), ütles Hunt parlamendi rahanduskomiteele.

«Me arvame, et see on oivaline lepe,» lisas ta.

«Me ei toeta ega kaalu, ja ka mina ei toeta ega kaalu, mis tahes lepet, mis tähendaks TCA-st eemaldumist.»

«Mis puudutab Sunday Timesi lugu, siis kui te küsite, kas ma olin allikas vihjetele, nagu me tahaksime TCA-d muuta ja liikuda leppe poole, mis meenutab seda, mis on Šveitsiga, siis vastus on ei,» lausus ta.