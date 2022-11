GALERII ⟩ Venemaa taaselustab nõukogudeaegse Moskvitši kaubamärgi

Kui eelmine Moskvitši mudel oli lihtsa sedaani või luukpära disainiga, siis Moskvitš 3 on jõulise välimusega bensiinimootoriga linnamaastur, millel on LED-tuled ja suur keskne puuteekraan, vahendab Reuters.

Välimuselt on auto identne Hiina JAC-i toodetud kompaktse linnamaasturi Sehol X4-ga, mida tuntakse ka JAC JS4 nime all.

Allikad ütlesid Reutersile, et kasutatud on JACi disaini, tehnoloogiat ja platvormi, kusjuures osad on tarnitud Hiinast, ning esitlusel näidatud sõidukitel oli arvukalt JACi kleebiseid.