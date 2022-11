Elon Muski varandusest on tänavu kadunud üle 100 miljardi dollari

Miljardärist Elon Muski varandus on sel aastal kukkunud enam kui saja miljardi dollari võrra, kuna elektriautode tootja Tesla turuväärtus on langenud, vahendab Bloomberg.

Musk on Bloombergi miljardäride indeksi kohaselt endiselt maailma rikkaim inimene, kelle varandus on nüüd umbes 170 miljardit dollarit. Muski varanduse tipp oli 340 miljardit dollarit veidi üle aasta tagasi.

Suur osa Muski varandusest on seotud elektriautosid tootva Tesla aktsiatega, mille väärtus on kiiresti langenud. Sel aastal on Tesla turuväärtus langenud peaaegu 52%, kuigi tehnoloogiarohke Nasdaqi indeks on sel aastal langenud 28%. Viimased väljakutsed Tesla jaoks on tulnud Hiinast, mis on ettevõtte suurim turg pärast USAd.