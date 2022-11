Riigikogu liige küsis peaministrilt soovitusi hinnatõusus äraelamiseks

Peaministri sõnul on hinnakasv olnud märkimisväärne, kuid seda tuleb vaadata pikas perspektiivis. «Eesti taasiseseisvumisest tänaseni on sissetulekud kasvanud 45 korda, pensionid 60 korda, hinnad ei ole nii palju kasvanud,» ütles Kallas.

Peaministri sõnul teeb talle väga muret, et on käimas majanduse jahenemine ja osadel ettevõtjatel läheb väga halvasti ja see toob kaasa koondamisi. Samas loodi eelmisel aastal Eestis 22 500 uut töökohta ja hõive kasvas kolm protsenti. «Ka täna on saldo plussis ja Eesti tööhõive ei ole madal, vaid väga kõrge,» ütles peaminister.