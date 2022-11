Venemaalt põgeneb raha rekordtempos

Selle aasta üheksa kuuga on venemaalased välispankadesse viinud 32 miljardit dollarit, vahendab Moscow Times Venemaa keskpanga analüüsi. Kokkuvõttes on venemaalaste hoiused välispankades enam kui kahekordistunud: kui jaanuaris oli summa 30,6 miljardit dollarit, siis septembri lõpuks oli see kasvanud 63,1 miljardi dollarini.