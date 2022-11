Kaja Kallas kutsus Estlinki rikke valguses elektrit kokku hoidma

Elering teatas kolmapäeval, et Eesti-Soome elektriühendus Estlink 1, koguvõimsusega 350 megavatti, lülitus teisipäeval Harku konverterjaamas tekkinud tehnilise vigastuse tõttu välja. Kuna Eleringil on varutud Harku konverterjaama juurde reservseade, käivitati Eleringi kinnitusel koheselt tegevused vigastatud seadme asendamiseks. Rikke kõrvaldamise tähtajaks on praeguse seisuga kavandatud 4. detsembri südaöö.

Kallase sõnul tähendab rike, et Eesti turul on 350 megavatti elektrit vähem. «Tiputarbimine on meil 1270 megavatti ja 900 toodame ise ja ülejäänud tuleb Estlink 2‑st. Miks see on oluline ja miks ma sellest räägin kõigile inimestele? Meil on tulemas raske talv ja tegelikult peab mõtlema, kuidas me saame elektrit kokku hoida, sest reaalselt elektrit on vähem, kui me seda varasemalt oleme oma puhvritega katnud,» nentis ta.