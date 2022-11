Arto Aas töötajate palgasoovidest: palgaootused peavad vähenema

Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee värskest üle 9200 osalejaga töötajate küsitlusest selgub, et töötajate mediaanpalgaootus on 1800 eurot kätte. Seda on aastatagusega võrreldes 300 euro võrra enam.

«Palgaootused peavad vähenema, sest majandus on jahtumas ja koos majandusega teeb seda ka tööturg. Mõnes sektoris on kriis juba ka käes, ettevõtjad on vähendanud tegevust või selle sootuks lõpetatud,» lausus Aas, lisades, et mitmes sektoris on töötajad juba ka lihtsam leida. «See on koondamiste ja tööpuuduse tõusu juures loogiline,» lausus ta.