Ungari odavlennufirma tahab Eestist piloote värvata

Wizz Air teatas, et jätkab pilootide otsimist. Ettevõtte eesmärk on jõuda 2030.aastaks 20 000 kolleegi täitumiseni.

Wizz Air palkab aktiivselt kapteneid tüübipädevusest olenemata, esiohvitsere ja kadette. Kandideerimiseks tuleb soovijatel külastada lennufirma veebilehte. Sarnaselt salongipersonali kiirele karjääriarengu võimalustele on ka pilootidel tõenäoline saavutada karjäärihüpe, kasvades kiiresti kadetist esiohvitseriks ja sealt juba kapteniks. Pilootidele, kes soovivad panustada rohkem, on saadaval ka mitmed teised lennumeeskonnaga seotud ametikohad.

Wizz Air, Euroopa kõige kiiremini kasvav ja keskkonnasäästlikum lennufirma maailmas*, jätkab pilootide otsimist. Ettevõtte eesmärk on jõuda 2030.aastaks 20 000 kolleegi täitumiseni. Selleks värbab Wizz Air pidevalt tipptalente juurde, kes on valinud pilvepiiri oma kontoriks. Kõik kandidaadid, kes soovivad liituda Wizz Airi meeskonnaga ning juhtida kaasaegse ja jätkusuutliku lennupargi lennukeid, on oodatud 28. novembril Tallinnas toimuvale avatud uste päevale.

Wizz Air on Londoni börsil noteeritud WIZZ märgi alla. Wizz Air on tunnistatud ka kõige jätkusuutlikumaks odavlennufirmaks World Finance Sustainability Awards 2022 raames ning CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence 2022 auhinnaga «Global Environmental Sustainability Airline Group of the Year».