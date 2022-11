Eesti saab euroliidult küberkaitseks 28,6 miljonit

Siseminister Lauri Läänemets ütles Euroopa Komisjoni otsust kommenteerides, et ISF-i rahastusega projektid on Eesti siseturvalisuse valdkonnale äärmiselt olulised. «Uuel perioodil on tähtsal kohal sisejulgeoleku valdkonna teabevahetuse suurendamine nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt, sealhulgas IKT-arendustesse investeerimine, et meie siseturvalisuse tagajad oleksid uutest, üha enam kübermaailma liikuvatest kurjategijatest, jätkuvalt sammu ees,» märkis minister.