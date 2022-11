Tugevad vihmad Norras suurendavad elektrienergia eksporti ja leevendavad elektrikriisi

Vihmased ilmad Norras annavad tõuke turgudele, kes sõltuvad Norra elektrienergiast, keda mõnikord nimetatakse Euroopa roheliseks patareiks, sest neil on suured ja odavad hüdroressursid. Elektrikriisi kõrgpunktis augustis teatas Norra valitsus, et kodumaiste tarnete kaitsmiseks võidakse piirata välismaist müüki.

«Nüüd on meil õnneks vihma sadanud, nii et olukord on palju parem,» ütles energiaminister Terje Aasland intervjuus. «Me läheme varustuskindluse osas kindlamasse talve, kui oli varasem lähtepunkt.»

Norra ei ole Euroopa Liidu liige, kuid on osa ühtsest energiaturust ja eeskirjade kohaselt ei tohi riigid piirata voolu naabritele pikemaks ajaks. Norra toodab peaaegu kogu oma elektrienergia, ajades vett läbi turbiinide. Ajalooliselt on nad suutnud eksportida suurt ülejääki ja omada siiski üht madalamat elektri hinda Euroopas.

Hüdroreservuaaride tase Edela-Norras, kus kaldale tulevad peamised kaablid, mis ühendavad teisi turge, on endiselt keskmisest madalam, kuid palju kõrgem kui mõned kuud tagasi. Erinevus on umbes 8 protsendipunkti, samas kui augustis olid need umbes 25 protsendipunkti alla 2000-2019. aasta keskmist.

Augustis alustas Norra valitsus tööd kontrollimehhanismiga, mis võimaldaks riigil piirata eksporti, kui hüdroreservuaarid langevad liiga madalale. Aasland ütles, et plaan on see veel sel sügisel lõpule viia.