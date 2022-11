Korteriühistute liit: talvel ei tohi eluruume kütteta jätta

Eesti Korteriühistute Liidu poole on külmemate ilmadega hakanud pöörduma murelikud ühistud, kes on hädas kütteta jäänud korteritega, liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi rõhutas aga, et ruumide kütmata jätmine on nii enda kui ka teiste omanike omandi kahjustamine.