Poliitikute ootus tõuksioperaatoritele: pange valesti parkijad vastutama!

Michelsoni sõnutsi on tema pere kogemus aga näidanud, et väljapakutud lahendused ei toimi. «Alustasime tõesti sellest, et tõstsime jalus olevad tõukerattad lihtsalt kõrvale. Seejärel kasutasime teenusepakkujate võimalust teavitada neid valesti pargitud kergliikuritest. Kiiresti aga selgus, et sel pole tulemust, sest see tegutsemisviis on mõeldud paari-kolme apsaka puhul. Aga mismoodi peaks see välja nägema siis, kui valesti või hoolimatult pargitud kergliikureid on kümneid või kümneid?» küsis pöördumise autor, lisades, et tal õnnestus suvel paari päevaga oma tavapärasel teekonnal tuvastada üle 40 valesti pargitud kergliikuri.