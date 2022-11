Gazprom ähvardab kärpida tarneid ka läbi oma viimase Euroopasse suunduva gaasitoru

Ukraina trass on viimane järelejäänud torujuhe, mida mööda ikka veel Vene gaas Lääne-Euroopasse liigub. Kuna kauplejad ja poliitikakujundajad on olnud valmis ka selle juhtme voogude piiramiseks, siis tõusid gaasihinnad selle uudise peale vaid 2,6 protsenti. Hollandi gaasibörsil tõusid täna detsembrifutuuride hinnad 116 eurolt 119 eurole megavatt-tunni eest. Euroopa gaasihoidlad on praegu täidetud 95 protsendi ulatuses ja sellest peaks leebema talve korral tarbijatele jätkuma.