Eesti Gaasi tellitud gaasitanker aastavahetuse gaasivaruga jõudis Klaipedasse

Tegemist on ühtlasi ettevõtte viienda veeldatud maagaasi suurtarnega, teatas Eesti Gaas. «Eesti Gaas on külmadeks ilmadeks ja uue aasta tulekuks valmis ning kliendid võivad olla muretud. Suuremas pildis näitavad need Eesti Gaasi viis laeva sel aastal, et täispööre ida päritolu gaasilt lääne LNG-le on tehtud,» kommenteeris Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.