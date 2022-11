Gaasi hind langeb detsembris kodutarbijatele 40 protsenti

Reedel teatas Eesti Gaas, et langetab kodukliendi paindliku paketi praegusest 35 protsenti madalamat detsembrikuu hinda veel täiendavalt 5 protsenti – uus hind alates 1. detsembrist on 1,75 eurot kuupmeetrist koos käibemaksuga.

«Eesti Energial on kohustus muutuvas paketis gaasikliente teavitada neile kehtivast gaasihinnast 30 päeva enne tarneperioodi algust. Hind sõltub arvutamise hetkel kehtivatest turuhindadest, sest samal ajal, kui hinnast teavitatakse, ostab Eesti Energia klientide jaoks vajaliku koguse gaasi ka turult ära. Detsembrikuu hind Eesti Energia klientidele kinnitati seega juba novembri alguses ning see on novembrikuu hinnast 27 protsenti väiksem, ehk 2,1 eurot kuupmeetrist koos käibemaksuga,» selgitas ettevõtte energiatoodete osakonna juht Armen Kasparov.

Alexela klientidele alaneb hind detsembrist samuti alla kahe euro. «Kuna maagaasi maailmaturu hinnad on viimastel kuudel langenud ja novembri algusest ka püsinud madalamal tasemel, siis saame gaasi hindasid korrigeerida. 1. detsembrist on kuupmeetri hind koos käibemaksuga 1,79 eurot,» ütles Alexela kommunikatsioonijuht Marit Liik.

Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik põhjendas hinna langetamist tavapärasest soojemate sügisilmadega, mille tõttu on nõudlus olnud väiksem. Teise põhjusena tõi Kaasik välja, et Vene gaasituru äralangemise tõttu tekkinud ärevus on taandunud ja uued tarneahelad välja kujunenud, mille tulemusel Euroopa gaasimahutid on 95 protsendi ulatuses täis.