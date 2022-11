Nordica ostab neli uut Airbus 320

Möödunud sügisel teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium plaanist viia Nordica, Xfly kaubamärgi all tegutsev Regional Jet ja Transpordi Varahaldus ühe lennunduskontserni alla, mis pidi aitama ettevõttel äri laiendada ja olema eeldus, et selle saaks tulevikus erastada. Juuni alguses nimetas grupi nõukogu juhatuse esimeheks Jan Palmeri pärast seda kui ettevõtet 2019. aastast juhtinud Erki Urva jaanuaris tagasi astus.

Konsolideerimisprotsessiga loodeti lõpule jõuda möödunud suve jooksul, ent Uibo sõnul on see veidi venima jäänud. «Konsolideerumisprotsessi ettevalmistused on käimas ja loodame, et jõuame sellega algust teha 2023. aasta esimeses kvartalis,» rääkis ta.