Kurjategijad jahivad ohvreid juba töökuulutuste kaudu

Rahahäda ajab tööd otsima

Pireti palk pole piisav, et hinnatõusuga toime tulla, mistõttu otsustas ta otsida endale päevatöö kõrvale lisatöö. Ta külastas erinevaid töökuulutusi vahendavaid veebilehti ja leidis pakkumise, mis tundus talle sobivat. Peamiseks argumendiks oli tema jaoks see, et tööd sai teha endale sobival aja ja kodust.

Piret võttis tööpakkujaga ühendust ning edasine suhtlus toimus eelkõige WhatsApp rakenduses. E-kirjaga saadeti tutvumiseks tööleping ja seal oli ametinimetuseks tehingute töötlemise operaator, mis hõlmas endast maksete vahendamist läbi oma isikliku konto. See tähendas, et Pireti kontole hakkavad toimuma laekumised ning tema peab teatud summad järgmisele kontole edasi kandma. Info kuhu ja mis summades vajalikke kanded teha tuleb, saab ta tööandja kontaktisikult.

Töölepingu allkirjastamine internetipanga koodidega

Lepiti kokku, et Piret allkirjastab töölepingu ühes e-keskkonnas. Eelnevalt uuriti ka seda, mis pangas on Pireti konto, et selle põhjal saata link allkirjastamise keskkonda sisenemiseks. Lingile vajutades avanes justkui internetipanka sisselogimise aken. Piret sisestas oma internetipanga tunnuse ja vajalikud kinnituskoodid, arvates, et selle toiminguga kinnitab ta töölepingu. Ei läinud pikalt, kui Piret märkas, et tema pangakontol on toimumas toimingud, mis pole tema algatatud.