Kütusemüüjad langetavad hindu

Alexela langetas bensiin 95 ja diislikütuse hinda vastavalt 3 ja 4 senti, bensiin 95 liiter maksab 1,809 ja diislikütuse liitri uus hind on 1,859 eurot. Terminalis maksab mootoribensiin 95 pärast hinnalangetust 1,799 eurot, bensiin 98 1,849 eurot liiter ja diislikütuse hind on 1,859 eurot, teatasid kütusemüüjad.

Circle K Eesti AS mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi ütles, et Circle K on juba kütuste jaehindu alandanud ning kütuste hinnad on Circle K jaamades vastavalt 1,799 ja 1,859 eurot.