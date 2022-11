VAATA OTSE ⟩ Eesti Panga seminar: kuidas hinnatõusule piir panna?

«Kiire hinnatõus valmistab inimestele ja ettevõtetele suurt muret ning selle ohjeldamisega tuleb tegeleda nii keskpangal kui ka valitsusel. Oluline on leida eri eesmärkide vahel tasakaal: hinnakasvu saab pärssida kõrgemate laenuintressidega, kuid see omakorda jahutab majandust. Sama on valitsuse valikutega: ühelt poolt oodatakse abi suurte energiaarvete tasumisel, teisalt, kui toetused pole hästi sihitud, kestab kiire hinnatõus kauem,» selgitas seminari arutelukohti Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.