Miki-Hiire peremehel ei õnnestu kuidagi pensionile minna

Robert Iger on Disneys tagasi.

Möödunud aasta 9. det­sembril astus USA tele­kanali ABC 7 Los Angelese kohalikes uudistes ilma­poisina kaamerate ette maailma suurima meele­lahutuskompanii The Walt Disney Company pika­ajaline juht Robert Iger. See oli üks tema paljudest lahkumisetendustest. Ent pühapäeva õhtust on Iger aga taas Disney tegevjuht.