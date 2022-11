Finnair koondab umbes 150 töökohta

Esmaspäeval lõpetas Finnair oktoobris alustatud läbirääkimised muudatuste üle. Muudatuste läbirääkimiste põhjuseks toodi välja, et Venemaa õhuruumi sulgemisega on tegevuskeskkond oluliselt muutunud.

«Finnairi töötajad on pühendunud professionaalid, keda on juba mitmel moel ülekoormatud, kõigepealt pandeemia ja nüüd Venemaa poolt alustatud sõja tõttu. Mul on sügavalt kahju, et peame tegema nii raskeid, kuid vajalikke otsuseid, kuna püüame taastada oma kasumlikkust,» ütles tegevjuht Topi Manner pressiteates.