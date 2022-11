WSJ: OPEC kaalub nüüd hoopis tootmist suurendada

Londonis langes Põhjamere brenti jaanuaritehingute hind üle 5%, kaubeldes alla 83 dollari barreli eest, mis on madalaim tase alates jaanuarist. Langus kiirenes pärast seda, kui Wall Street Journal teatas, et OPEC+ kaalub 500 000 barreli suurust tootmismahu suurendamist enne ELi embargot Venemaa nafta suhtes.

WSJ ütles, et arutelu tootmist suurendada tekkis pärast seda, kui USA presidendi Joe Bideni administratsioon ütles föderaalse kohtu kohtunikule, et Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salmanil peaks olema suveräänne puutumatus USA föderaalse kohtuasja suhtes, mis on seotud Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrvaga.