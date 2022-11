Eestis on innovatiivseid ettevõtteid EL-i keskmisest enam

Aastatel 2018–2020 oli EL-i liikmesriikidest suurim innovatsiooni investeerivate ettevõte osakaal Kreekas, 73 protsenti. Järgnesid 71 protsendiga Belgia, 69 protsendiga Saksamaa ja Soome ning 66 protsendiga Küpros. Väikseim oli see näitaja Rumeenias, vaid 11 protsenti. 32 protsendiga jägnes Läti, 33 protsendiga Ungari ja Hispaania ning 35 protsendiga Poola.

Sama uuring näitas, et innovatiivsemad olid just suuremad, rohkem kui 250 töötajaga ettevõtted, millest 74 protenti tulid välja uute lahendustega. 50–249 töötajaga ettevõtete seas oli see osakaal 60 protsenti.