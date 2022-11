Hardi Volmer: inimesed, kes kogevad ilmajäetuse tunnet on kerge saak ajupesule

Volmeri sõnul on Eestis on olukord, kus väike seltskond rikkaid saab veelgi rikkamaks ja vaesed jäävad üha vaesemaks, kirjutab ajaleht Pealinn. «Tänapäeval on vaesus ja alaväärsustunne heaks kasvulavaks kõikvõimalikule ajupesule. Rahvuskonservatiivid tõstavad pead igas riigis. Inimesed, kes kogevad ilmajäetuse tunnet, on tegelikult üsna kerge saak. Parem mitte mõelda selle peale, millega see lõppeda võib,» ütles Volmer.