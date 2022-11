Nõudlus Moskva luksuslike uusarenduste järele on järsult kukkunud

Nõudlus luksuslike uusarenduste järele on langenud, sest osa ostjaid on riigist lahkunud või ostud edasi lükanud. Need, kes on siiski otsustanud raha kinnisvarasse paigutada, eelistavad järelturu kortereid, tõdevad Intermark Real Estate’i eksperdid. Oma osa mängib siin ka luksuslike uusarenduse hinnatõus: nimelt kerkisid ruutmeetrihinnad oktoobris rekordilisele tasemele ning ruutmeetri eest küsiti 1,728 miljonit rubla ( 27 611 eurot). Tehingute kaalutud keskmine hind on aastatagusega võrreldes kerkinud 20 protsenti . Kuna aga ostja on uusarendustes hakanud eelistama väiksemaid kortereid, on tehingute hind tänavu kokku 77 miljardit rubla ehk 24 protsenti mullusest madalam.

Järelturul on müüjad ekspertide sõnul mobiilsemad ehk valmis kauplema. Ning praegu on üsna lihtne hinnas 18 protsenti soodustust saada. Kui aga müüjal on tarvis kaubast kiiresti lahti saada, ollakse valmis hinnas ka 30-40 protsenti alla laskma.

Nõudlus valmis korterite järele on oktoobris hüppeliselt tõusnud ning Moskva kesklinnas tehakse 80% tehingutest järelturu korteritega. Aasta varem tehti kaks kolmandikku tehingutest uusarenduste korteritega.