BLRT ehitab uut dokki

«Uue doki ehitamine on kontserni laevaremondi tegevussuuna investeeringukava järgmine etapp, mille eesmärk on oluliselt laiendada laevaomanikele pakutavaid võimalusi meie laevatehastes. Oleme mainitud tegevusharusse investeerinud viimase viie aasta jooksul üle 75 miljoni euro ning see töö jätkub ka tulevikus,» selgitas BLRT Grupi juhatuse liige Veronika Ivanovskaja.