Eesti iduettevõtted on aastaga loonud üle 2000 töökoha

«Võimalike tulevaste muudatuste ulatust ega kestust me praegu ei tea, kuid iduettevõtted on oma loomu poolest paindlikud ja valmis muutuvatele oludele reageerima. Seda näitas ka koroonakriis, millest toibuti kiirelt. Samas on ikkagi selge, et välistöötajateta ei ole meie kohalikel idufirmadel võimalik kasvada, sest Eestis napib teatud valdkondade spetsialiste. Seetõttu oleme käivitamas startup-viisa eeskujul kasvuettevõtte viisa programmi, mis lubab Eesti edukatel tehnoloogiaettevõtetel värvata töötajaid välismaalt ka siis, kui nad on iduettevõtte definitsioonist välja kasvanud, kuid seavad jätkuvalt oma sihiks kiiret kasvu ja toimivad globaalse ambitsiooniga ärimudeli järgi,» sõnas Peeterson.