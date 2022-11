Luminor: turge toetab inflatsiooni raugemise lootus

«Peamine tegur, mis avaldas arenenud turgudel positiivset mõju, oli lootus, et oleme juba jõudnud inflatsiooni tippu ja USA Föderaalreservi rahapoliitika on edaspidi vähem agressiivsem,» märkis Kose pressiteates.

Ühendkuningriigi keskpank pidi oktoobris koos piirava rahapoliitikaga, mille eesmärk on ennekõike tõkestada inflatsiooni, võtma erandkorras meetmeid, et ennetada finantsturgude liikumist krahhi suunas.

«Keskpank algatas range ajapiiranguga riigivõlakirjade ostuprogrammi, mis võib Ühendkuningriigi võlakirjaturgu stabiliseerida,» ütles Kose, selgitades, et Ühendkuningriigi keskpank rõhutas, et see erakorraline turusekkumine on ajutine ja see pole kvantitatiivse lõdvenemise põhine võlakirjade ostmine, mis on rahapoliitiline vahend.