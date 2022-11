Itaalia maksab suure summa inimestele, kes kolivad elama päikselisse Apuuliasse

Pakkumisi on erinevaid alates lagunenud kodudest, mida müüakse veidi rohkem kui dollari eest, kuni kasutusvalmis, kuid madala hinnaga majadeni.

Maaliline Presicce linn päikselises Apuulia piirkonnas on viimane, kes oma ahvatleva pakkumisega mängu astus. Sealsed linnaametnikud ütlevad, et maksavad inimestele kuni 30 000 eurot, et nad ostaksid tühja eluruumi ja asuksid sinna elama.