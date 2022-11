Eesti kodud aitab talvel soojaks kütta Vene gaas

Oktoobri keskpaik. Nii peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) kui ka majandus- ja taristuminister Riina Sikkut (SDE) hõikavad välja, et Eestile jagub eelolevaks talveks piisavalt maagaasi. Sõnumi eesmärk on rahustada Paldiski asemel hoopis Soome seilava LNG-terminali pärast ärevaks muutunud inimesi. Laest ministrid seda järeldust ei võta. Tuginetakse Eleringi ette söödetud paberile, mille alusel on Baltimaadele ja Soomele gaasi tarneallikaid aastaks 66,6 teravatt-tunni jagu. Tarbimise reale on regiooni süsteemihaldurite ühise mõttetöö tulemusena kirjutatud 49,5 teravatt-tundi.