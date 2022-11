Starbucksis vastloodud ametiühingud korraldasid kohe ka streigi

Umbes 1000 osalejaga ühepäevane streik, mille organiseerijad nimetasid «Punase kruusi vastuhakuks» (Red Cup Rebellion) toimus neljapäeval üle terve Ameerika Ühendriikide 125 kohvikus alates New Yorgi Time Square kohvikust kuni Disneylandi kohvikohaga.

Baristad ja teised ametiühingutesse koondunud Starbucki töötajad protestisid selle vastu, et ettevõte ei soovi nendega kollektiivlepinguid sõlmida. Protesteerijad tulid välja loosungitega nagu näiteks «Pole lepingut, pole kohvi».

Starbucks on vastanud ametiühingute nõuetele, et ametiühingute vahendusest parem on otsesuhtlus töötajatega.