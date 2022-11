Küberrünnak halvas Eesti Energia kontserni kodulehti

Eesti Energia äri- ja infotehnoloogia juht Ilmar Käär rõhutas, et klientide andmed ja kontserni IT-süsteemid on kaitstud.

Tema kinnitusel võtsid kurjategijad ründe osas sihikule ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Panga ja EASi ning veel ühe eraettevõtte veebilehe. «Ministeerium ja EAS on RIA pakutava riigivõrgu klient, seetõttu oli nende vastu suunatud ummistusründeid võimalik tõrjuda nii, et need ei avalda suurt mõju,» märkis Tammer.

Praegused rünnakud on tema sõnul küll suured, kuid mitte nii laiaulatuslikud ja mahukad kui need, mis tabasid Eestit sel kevadel ja suvel. Sellest hoolimata võib ründe mõju olla sõltuvalt sihtmärgist väga lai.

«Jälgime tähelepanelikult toimuvat ning kontrollime, et praegu kestvate tehnoloogiliselt lihtsate rünnete tuules midagi tõsisemat ei proovita. Siiani pole teisi intsidente toimunud ning rünnakute tõttu on häiritud vaid veebilehtede ja teatud teenuste töö,» tähendas Tammer.

«Täiesti kindlalt ei saa kunagi öelda, kes on rünnakute taga, kuid olemasolev info viitab, et tegu on Kremli-meelsete küberkurjategijatega. Meile teadaolevalt rünnati samaaegselt ka ettevõtteid ja asutusi Lätis, Poolas ja Ukrainas. See nimekiri ei pruugi olla lõplik.»