Autode müük on kukkunud üle 60 protsendi ning võib langeda veerandini võrrelduna sellega, mis müüdi kümmekond aastat tagasi, vahendab Reuters riigi suurima autotootja Avtovaz juhi Maksim Sokolovi hinnangut.

Automüügi kokkukukkumise põhjusteks on välismaiste autotootjate, nagu Renault ja Mercedes-Benz lahkumine riigist, aga ka massimobilisatsioonist põhjustatud nõudluse järsk langus.

Kuid paljuski on automüügi languse põhjuseks ka sõidukite kõrgemad hinnad koos elanike elustandardi langemisega, aga ka välismaal valmistatavate komponentide puudusega. Lada viimane mudel valmistatakse ilma turvapatjade ja pidurite blokeerimisvastaste seadmeta.

Putin tunnistas sel nädalal, et olukord pole kerge ning ütles, et valitsus peab muutma autod taskukohasemaks ning tema sõnul on nende hinnad kerkinud põhjendamatult.