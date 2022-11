Lagarde kaalub täiendavaid intressitõuse

Euroopa Keskpank kavatseb kõrge inflatsiooni vastu võitlemisel püsida intressimäärade tõstmise kursil. EKP peab võib-olla leppima sellega, et need sammud pärsivad majandustegevust, ütles president Christine Lagarde Euroopa panganduskongressil Frankfurdis, vahendab Reuters.

«Me eeldame, et intressimäärade tõstmine jätkub ja stiimulite lõpetamisest ei pruugi piisata,» ütles ta. Kui kaugele ja millises tempos EKP seda teeb, sõltub tema sõnul inflatsiooniväljavaatest. Keskpank hoolitseb selle eest, et liiga kõrge inflatsioon ei kinnistuks inflatsiooniootustes. Rahapoliitika eestkostjate järgmine ja ühtlasi selle aasta viimane intressimäärakoosolek on kavandatud 15. detsembriks.