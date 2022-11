Saksamaal saavad neli miljonit töötajat korraga palgatõusu

Metallurgia- ja energiasektori töötajaid esindava ametiühingu IG Metalli saavutuseks on 8,5-protsendine palgatõus, milleni jõuti reede varahommikul nädalaid kestnud läbirääkimiste tulemusena.

Lisaks on ette nähtud 3000 eurone makse inflatsiooni mõju leevendamiseks.

«Töötajatel on varsti taskus oluliselt rohkem raha – ja alaliselt,» ütles IG Metalli esimees Jörg Hofmann.

Tööandjate grupi Gesamtmetall esimees Stefan Wolf ütles, et saavutatud kokkulepe on väga kallis ja lisas:" Nüüd tuleb meil keskenduda tööle ja anda oma osa, et oodatavast majanduslangusest võimalikult kiiresti välja tulla."