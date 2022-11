Nii odavat hinda pole mitu nädalat nähtud: nafta vajus alla 90 dollari

Naftakauplejate pilgud on suunatud Hiinasse, kus praegu 0-covid poliitika nõudlust kunstlikult all hoiab. Kui viimastel nädalatel on tulnud teateid selle kohta, et ka Hiina hakkab koroonapiiranguid lõdvendama, siis nüüd kardetakse, et koroonajuhtumine arvu tõustes ei tule lõdvendamisest midagi välja.