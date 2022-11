Helmese töökorraldus sai Euroopast suure tunnustuse

Aga töö jätkub, teises etapis võtame nüüd ette kontoripinna uue kontseptsiooni. Jah, me teame, et juba mõnda aega on olemas tegevuspõhise kontori kontseptsioon, aga veendusime oma piloodis, et inimeste ootused kontori osas on palju individuaalsemad ning et kontori roll on muutumises. Helmese tuleviku kontor on social hub.

Inimesekesksus ja vaimse tervise teemad on teil juba pikalt fookuses, nagu mainisite, siis ca 15 aastat. Mis on suuremad õppekohad, mida olete selles valdkonnas aastatega taibanud?

Õppekoht on kindlasti see, et kui mitte märgata või reageerida ja õige aeg mööda lasta, siis on see pikaks ajaks väga raske olukord nii inimesele endale kui ka tema lähedastele nii kodus kui tööl.

See on terve komplekt kompetentse, mis on samas enamusele meist üsna jõukohased. Me lihtsalt ei ole harjunud seda oluliseks oskuseks pidama. Tervislikud rutiinid toimumise, liikumise ja une jaoks, head suhted tööl ja isiklikus elus, emotsioonide juhtimine, probleemilahendusoskused, mõtlemise muutmine, uute harjumuste tekitamine jms. Hea meel on selle üle, et üha enam on ka asjalikke eksperte ja koostööpartnereid, kes pakuvad vastavaid teenuseid.