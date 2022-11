Briti majandust ootab kaks keerulist aastat

«Järgmised kaks aastat seavad keerulisi väljakutseid,» ütles ta ja selgitas, et see saab olema kõigi jaoks raske aeg.

Tema sõnul tuleb selleks, et Suurbritannia majandus uuesti õigele teele saada, tõsta makse ja kärpida kulutusi.

Päev varem märkis Hunt uue riigieelarve eelnõu esitledes, et on majanduse suunamiseks optimaalsele teele stabiilsuse poole sunnitud tegema raskeid otsuseid.

Ta lisas, et Ühendkuningriigi eelarveameti (Office for Budget Responsibility, OBR) hinnangul on majanduslangus riigi majanduses juba alanud.