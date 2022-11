Koduostjad eelistavad paneelmajade asemel uusi kortereid

Kuigi üleüldise hinnatõusu, kõrge inflatsiooni ja Euribori tõttu jääb inimestele kätte vähem raha ning ka pangad on selgelt välja öelnud, et annavad sama palgaga inimestele väiksemas summas kodulaenu kui aasta tagasi, pole kinnisvara valimisel märgata tarbijate ootuste langust, nentis Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe prressiteates.

«Huvi kvaliteetse kinnisvara järele on endiselt suur. Kõrgete energiahindade tõttu eelistatakse energiasäästlikke uusi või kvaliteetselt renoveeritud kodusid. Ja kuigi ostujõud on langenud, siis ei ole inimesed täna valmis tegema järeleandmisi või valima vanemat ja soodsamat kinnisvara,» kinnitas ta.

Kodulaenu taotluste arv on langenud

Pankade statistika näitab, et kodulaenu taotluste arv on langenud. Tehingustatistika kinnitab ka tehingute arvu langust, kuid hinnalangust pigem mitte. Uibomäe sõnul on vähenenud eelkõige selliste korterite ostmine, mida ostetakse investeeringuks ja väljaüürimiseks. «Investorid on äraootaval seisukohal ja lükkavad ostu edasi,» märkis ta.