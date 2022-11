Elektri universaalteenus tõi Omnivale lisatööd

Omniva juhatuse liikme Kristi Undi sõnul on võimalus pöörduda universaalteenuse teemal kodukoha lähedasse postkontorisse vajalik ja seda näitab teenust kasutanud inimeste arv. «Peamiselt on kliendid soovinud veenduda oma lepingu universaalteenusele üleminekus. Lisaks on esitatud avaldusi lepinguga liitumiseks ja vähem avaldusi loobumiseks. Küsitakse ka infot universaalteenuse kohta,» ütles Unt prressiteates.