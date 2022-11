Pensionikeskuse andmetel on peaaegu kõikide teise samba pensionifondide tootlus negatiivne ja mõne fondi osakud kaotanud peaaegu viiendiku oma puhasväärtusest. Nii on LHV pensionifondi Roheline aastane tootlus 19 protsenti, Luminori pensionifondide B ja C ning Tuleva võlakirjade aastane tootlus 15 protsenti.