Uue tegevjuhi sõnul oli FTXi ettevõtte kontroll täielikult ebaõnnestunud

«Alates kompromiteeritud süsteemikindlusest ja puudulikust regulatiivsest järelevalvest välismaal kuni kontrolli koondumiseni väga väikese rühma kogemusteta, asjatundmatute ja potentsiaalselt kompromiteeritud isikute kätte, on see olukord enneolematu,» lisas Ray avalduses.

Ray väitis avalduses ka seda, et Bankman-Fried on teinud « heitlikke ja eksitavaid avalikke avaldusi», viidates Twitteris toimunud sõnavahetusele ajakirjanikuga. Vox avaldas kolmapäeval intervjuu Bankman-Friediga, milles ta ütles, et kahetseb oma otsust taotleda pankrotikaitset ja kritiseeris regulaatoreid. Hiljem üritas ta tuld kustutada, öeldes, et intervjuu aluseks oli sõnumivahetus, mis ei pidanud olema avalik.