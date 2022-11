Saksamaa hoiatab Vene naftaembargo võimalike kitsaskohtade eest

Saksamaa, mida Kremliga tekkinud vastasseis on eriti rängalt mõjutanud, sest nad sõltuvad Venemaa gaasist ja naftast, ühineb teiste riikidega, kes peatavad alates 5. detsembrist toornafta impordi torujuhtmete kaudu. See järgneb varasemale sanktsioonide kehtestamisele toornafta meritsi tarnimise suhtes pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

PCK Schwedti ja TRM Leuna rafineerimistehaste jaoks, mida toidab Druzbha torujuhe, võib muude tarnete asendamine olla keeruline, kuid hallatav, ütles majandusministeerium, lisades, et transpordikulud suurenevad. Brenti toornafta kaupleb praegu keskmiselt 20 dollarit barrelist kõrgemal kui Venemaa Urali toornafta.

Valitsus on andnud mõlemale ettevõttele korralduse oma varusid maksimaalselt suurendada. Samuti peab ta läbirääkimisi Poola valitsusega, et leida pikaajaline lahendus PCK Schwedti rafineerimistehasele, kuhu Venemaa naftatarned on juba vähenenud pärast seda, kui Saksamaa konfiskeeris septembris Rosneft PJSC kohaliku üksuse.