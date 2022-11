El Salvadori president lubas osta iga päev ühe bitcoin'i

Bitcoin kauples neljapäeval umbes 16 500 dollaril ühiku kohta, mis jääb tugevalt alla 45 000 dollari taseme 2021. aasta septembris, kui El Salvador võttis krüptoraha kasutusele, ja umbes 68 000 dollarile kaks kuud hiljem, mis on selle kõrgeim ajalooline väärtus.

Rahvusvaheline Valuutafond ja Maailmapank on selle meetme kahtluse alla seadnud muu hulgas valuuta kurikuulsa volatiilsuse tõttu.

Kuid eelmise kuu arvamusküsitlus näitas, et enam kui kolmveerand salvadorlastest arvas, et Bukele võttis krüptoraha kasutusele ebaõnnestunult, ja vähem kui veerand kasutas seda.

Kesk-Ameerika ülikooli läbi viidud uuringust selgus, et ligi 80 protsenti salvadorlastest usub, et nende president ei peaks jätkama avaliku sektori raha kulutamist bitcoin'i ostmiseks.

Kolmapäeval ütles El Salvadori suursaadik Washingtonis Milena Mayorga, kes on samuti bitcoin'i propageerija, riigitelevisioonile Canal 10, et selle kasutamine «on protsess, kõigepealt tuleb seda tundma õppida, võtmetähtsusega on haridus».