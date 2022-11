Gazprom: kohus otsustas, et soomlased peavad maksma üle 300 miljoni euro

Gazprom Export teatas neljapäeval, et Stockholmi vahekohus otsustas, et Soome ettevõte Gasum peab maksma Gazpromile gaasitarnete eest rohkem kui 300 miljonit eurot, kuna nad ei ole pidanud kinni oma võta-või-maksa kohustustest.

Gasum teatas kolmapäeval, et vahekohus otsustas, et nad ei ole kohustatud maksma Venemaa gaasitarnijale Gazpromile rublades.

Soome ettevõte pöördus Gazpromi vastu vahekohtusse mais pärast seda, kui Gazprom nõudis, et Gasum maksaks gaasi eest rublades pärast seda, kui Euroopa kehtestas Moskva suhtes sanktsioonid seoses tema tegevusega Ukrainas.

Venemaa pool ütles, et kohus kinnitas gaasitarnete peatamise seaduslikkust juhtudel, kui ostja ei ole maksnud rublades (president Vladimir Putin kehtestas selle aasta alguses gaas rubla eest skeemi) ja ütles, et kaks osapoolt peavad jätkama läbirääkimisi, et lahendada küsimus tulevaste tarnete osas.