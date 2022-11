GALERII ⟩ Riias avas uksed eestlaste loodud sisekujundusega Euronicsi kauplus

Uus kauplus paikneb 2600 ruutmeetrisel pinnal, millest 1900 ruutmeetrit on müügiala ning 700 lao ja töötajate ala. Värskelt avatud Riia kauplus pakub tööd ligi 26 uuele töötajale.

Kauplusest leiab üle 6000 erineva tehnikatoote, alustades suurest kodutehnikast nagu pesumasinad ja külmikud kuni IT-kaupadeni välja. Uue kaupluse sortimendist leiab ka täiesti uusi kategooriaid, nagu näiteks muusikariistad, ja see pakub senisest laiema valikut sisuloojatele – mikrofone valgusteid, kõvakettaid jms. Lisaks leiab poealalt uue ja kaasaegse Apple'i seadmete ja tarvikute müügiala. Terves kaupluses võetakse kasutusele ka uudsed elektroonilised hinnasildid, mida on töötajatel lihtsam käsitseda ja mis kuvavad kliendile igal ajahetkel, ka kampaaniate ajal, õige hinna.

Läti Euronicsi tegevjuhi Dmitrijs Dzenise sõnul oli eesmärk oli luua Läti suurim ja kaasaegseim tehnoloogiakaupade pood, mis seab Läti turule uued standardid. «Võimalus kõiki kaupu ühes kohas enne ostmist näha ja proovida annab meile konkreetse eelise ka e-poe müügis,» selgitas Dzenis.

Eesti kapital

Eesti kapitalil põhinev Euronics investeeris uude kauplusesse ligi 2 miljonit eurot ja see on esimene kauplus Baltimaades, mis tutvustab Euronicsi uuenenud sisekujunduskontseptsiooni. Uuenenud interjööri on kujundanud Eesti sisekujundaja Mait Lauri ja tema meeskond Ako In. Ka kaupluses olev mööbel on toodetud erinevate Eesti tootjate poolt.

Euronicsi Baltimaade juhi Aare Koppeli sõnul vastab Euronicsi uus kontseptsioon ajas muutunud tarbijakäitumise mustritele. «Kuigi järjest rohkem kliente eelistavad tellida kauba e-poest, siis paljud soovivad siiski kaupa enne ostmist oma silmaga näha ja selle kohe kätte saada. Seetõttu panustame edaspidi kauplustele, kus kogu kaup on vaatamiseks ja proovimiseks kohapeal olemas. Paljude toodete valikul ei ole kliendi jaoks olulised ainult parameetrid ja spetsifikatsioonid, vaid ka emotsioonid ja tunnetus, kuidas tooted meie elu lihtsamaks saavad muuta – just seda üritamegi oma uude kontseptsiooni rohkem sisse tuua,» lisas Koppel.

Dmitrijs Dzenis lisas, et Euronics omab Baltimaade suurimat laovaru, mis tagab nii jae- kui äriklientidele stabiilsed hinnad ja kiire tarne. «Praegusel ebakindlal ajal on meie prioriteediks klientidele maksimaalse toe ja kindlustunde pakkumine. Hoiame pidevalt populaarsetel toodetel suuremaid laoseise ning teeme kõik selleks, et pakkuda klientidele kõige laiemat valikut ning kiiret tarnet,» sõnas Dzenis.