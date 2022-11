Maksuvõlaga firmade hulk on märgatavalt kasvanud

Taust.ee tegevjuhi Art Andressoni sõnul on võlglaste hulga suurenemine murettekitav, kuid sellest veelgi suuremaks ohumärgiks on ajatatud võlgnevuste suhtarvu järsk kukkumine. «Kui enne kriisi oli kõigist raskustes ettevõtetest maksegraafiku teed läinud 40 protsenti võlglastest, siis tänavu septembris on see hulk vaid 27 protsenti. See näitab selgelt, et rahalised raskused on suured ning isegi maksegraafiku sõlmimine ei paista piisava abivahendina,» selgitas ta.