Suurbritannia avalikustas kärbitud eelarve

Rahandusminister Jeremy Hunt kinnitas, et hiljutiste segaduste järel finantsstabiilsuse saavutamiseks on vaja valusaid meetmeid.

Hunti sõnul on kärped vajalikud, et hoida kontrolli all laenuintresse ja kasvavaid hindu. Eelkõige pidas minister silmas toidu- ja kommunaalkulusid, kirjutab Briti ajaleht Belfast Telegraph.