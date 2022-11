Riina Solman soovib tuuleparkidega elektrihindu vähendada

Riik on seadnud eesmärgiks oluliselt kiirendada ja lihtsustada Eesti üleminekut taastuvenergia kasutamisele, tuuleparkide planeerimismenetluse lühendamine on selleks esimene samm, teatas ministeerium.

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnu nõuavad turbulentsed ajad kiireid lahendusi. «On vaja kiirkorras tegeleda sellega, et meile oleksid tagatud energiajulgeolek, keskkonnakaitse ja taskukohased elektrihinnad ning seda pakuvad juhitavata tootmisvõimsuste kõrval täna tuule- ja päikesepargid, siin ei ole alternatiivi,» kommenteeris ta.

Taastuvenergia kiirema arendamise põhifookus on tuuleenergial ning kiirendada soovitakse juba arenduses olevaid projekte. Solman märkis, et praegu on planeeringutega kavandamisel tuuleparke 30 ringis.