Eestlane tõusis maailma juhtiva logistikafirma võtmeüksuse juhiks

«Väljakutse on võimas ja veelgi võimsam on vastutus, sest DB Schenkeri globaalsete kliendihangete kogumaht ulatub miljarditesse eurodesse,» selgitas Vrager, kelle uueks ametipositsiooniks DB Schenkeri kontserni struktuuri järgi on Head of Global Tender Management ehk globaalsete kliendihangete üksuse juht.